Толстая резко раскритиковала публичные выволочки забывающих про негров писателей

Писательница Татьяна Толстая рассказала об американской писательнице, которую подвергли остракизму в литературных кругах за то, что в ее опубликованной пьесе не было ни одного чернокожего персонажа.

На своей странице в Facebook Толстая привела рассказ своего знакомого профессора из США о молодой писательнице, чью пьесу сначала опубликовали, а потом начали ругать:

«Ее стали критиковать: как же это, в пьесе ни одного чернокожего персонажа? Одни белые? Несколько человек ее осудили, девушка покаялась. Как же, говорит, правильно вы меня осудили, говорит (публично говорит), остановили, схватили за руку! Где же были мои глаза раньше? Как я могла? Как могла? Я вынесла урок! Я никогда-никогда больше так не буду, я поняла. Отныне я непременно буду включать в свои тексты афроамериканцев (латиносов, трансгендеров, и проч.)», — пишет Толстая.

Она уточнила, что американский профессор, сообщивший ей об этом, имел другое мнение насчет этой ситуации:

«А почему, собственно, она не может писать про то и тех, про кого посчитает нужным? А почему она не выступила и не сказала: а не пошли бы вы все куда подальше (обычно в жопу, но можно и наряднее как-то)? А какое вы все имеете право мне указывать, про кого писать и сочинять?», — приводит его слова Толстая.

Она показывает разницу восприятия критики, объясняя это разницей поколений:

«Профессор — он из поколения хиппи: свобода высказывания, косичка, прихваченная резиночкой, либеральное и толерантное отношение к массе всякого всего, жизненного, разнообразного, пестрого. А новое поколение — это надзор, окрик, публичные выволочки, осуждение всем коллективом, остракизм и сжигание (пока словесное) книг, написанных не так, как велено», — считает Татьяна Толстая.

Она сообщила, что не будет называть имена героев, потому что это очень серьезная тема, а «ему еще работать, а она все равно уже порченая».

Напомним, в январе 2016 года пользователи соцсетей, не обнаружив в числе кандидатов на «Оскар» в основных номинациях ни одного афроамериканца, наводнили интернет шутками в адрес премии с хэштегом #OscarsSoWhite («Оскар такой белый»).