В Головинском районе проведут работы по озеленению

В настоящее время в Северном административном округе формируется адресный перечень для посадки зеленых насаждений в весенний и осенний периоды 2019 годы.

Всего ожидается высадка более 6500 растений (деревьев и кустарников) на 1800 адресах.

На территории Головинского района ожидается проведение работ по высадке 429 зеленых насаждений на 141 адресе.

В настоящий момент заявки направлены в Мосгоргеотрест для проведения обследования с целью выявления коммуникаций (чтобы при посадке зеленых насаждений их не повредить).

Ваши предложения по высадке деревьев просьба направлять в ГБУ «Жилищник Головинского района».