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В Головинском районе проведут работы по озеленению
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В Головинском районе проведут работы по озеленению 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В настоящее время в Северном административном округе формируется адресный перечень для посадки зеленых насаждений в весенний и осенний периоды 2019 годы.
Всего ожидается высадка более 6500 растений (деревьев и кустарников) на 1800 адресах.
На территории Головинского района ожидается проведение работ по высадке 429 зеленых насаждений на 141 адресе.
В настоящий момент заявки направлены в Мосгоргеотрест для проведения обследования с целью выявления коммуникаций (чтобы при посадке зеленых насаждений их не повредить).
Ваши предложения по высадке деревьев просьба направлять в ГБУ «Жилищник Головинского района».
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