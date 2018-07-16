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Сквер «Журналистов» в Красноярске привели в порядок
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Сквер «Журналистов» в Красноярске привели в порядок 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В минувшее воскресенье жители Советского района вышли на уборку в сквер «Журналистов». Десятки мешков мусора удалось собрать активистам, сообщают в мэрии.
«Главная цель — сделать каждый уголок нашего района чистым. Уверен, что тот, кто хотя бы раз выходил на уборку, несколько раз подумает, прежде чем бросить мусор мимо урны», — отметил руководитель администрации Советского района Андрей Коротков.
Всего за неделю в сквере отремонтировали асфальтобетонное покрытие, покосили траву. Кстати, в прошлом году по просьбам местных жителей в сквере высадили клёны и вишни.
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