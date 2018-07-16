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Ямальцу, избившему до смерти трехмесячную дочь, вынесли приговор
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Ямальцу, избившему до смерти трехмесячную дочь, вынесли приговор 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
На Ямале зачитали приговор жителю Салехарда, избившего до смерти трехмесячную дочь. Сегодня, 16 июля, суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Салехарда. Он признан виновным в по двум статьям Уголовного кодекса — «Убийство малолетнего» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Напомним, в ночь на 14 января мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с супругой, которая не давала ему денег на спиртное. Женщина убежала из квартиры, а осуждённый выместил зло на маленьких детях.
«Трехмесячная девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Трехлетнего сына мужчина избил ремнем. После совершения преступлений мужчина покинул жилое помещение, что позволило вернуться в квартиру его супруге, все это время находившейся на морозе, которая и обнаружила бездыханное тело грудной дочери и избитого сына», — сообщается на сайте окружной прокуратуры.
Изучив доказательства по делу, судья принял решение назначить мужчине наказание в виде 21 года лишения свободы. Отбывать наказание ямалец будет в колонии строго режима.
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