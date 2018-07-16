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ЦБ начал проводить контрольные закупки в банках
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ЦБ начал проводить контрольные закупки в банках 

Ведомости 2 часа назад
Центробанк начал проводить контрольные закупки в банках до вступления в силу соответствующих поправок. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, передает «Интерфакс».
Зампред ЦБ пояснила, что до вступления поправок в силу регулятор не может использовать собранный материал для фиксации фактов нарушения. «Сейчас мы пока взаимодействуем с МВД, и они нам помогают проводить такого рода закупки», — добавила она.
Сейчас регулятор обязан предупреждать кредитные организации о плановых проверках. Комитет Госдумы по финансовому рынку 12 июля одобрил поправки в закон, позволяющие ЦБ проводить контрольные закупки в банках без предварительного уведомления. Это может быть проверка соблюдения порядка открытия банковских счетов (вкладов), ведения бухгалтерского учета, внесения записей в книгу регистрации открытых счетов, объяснял представитель ЦБ.
О том, что ЦБ хочет получить право на контрольные закупки в банках, Полякова рассказывала еще в сентябре 2017 г. Такие проверки будут грозить банкам, в которых регулятор уже нашел признаки забалансовых вкладов, рассказывала она.
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