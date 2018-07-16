В районе Ховрино ведутся работы по реконструкции контейнерных площадок

В текущем году в районе Ховрино реконструируют 28 контейнерных площадок.

В настоящее время завершены работы по реконструкции 16 объектов. Контейнерные площадки нового образца будут обнесены по периметру кирпичными ограждениями. Старые мусорные баки в случае необходимости будут заменены на новые. Кроме того, при реконструкции предусмотрено создание специальных отсеков для хранения инструментов.

На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции контейнерных на 12 адресах: ул. Клинская, д. 15, ул. Ляпидевского, д. 10, ул. Ляпидевского, д. 16, ул. Онежская, д. 57/34, ул. Петрозаводская, д. 11, корп. 1, ул. Петрозаводская, д. 13, корп. 1, ул. Петрозаводская, д. 17, корп. 2, ул. Петрозаводская, д. 19, корп. 1, ул. Петрозаводская, д. 9, корп. 2, ул. Фестивальная, д. 20, ул. Дыбенко, д. 34, ул. Фестивальная, д. 47.

Все работы проводятся силами ГБУ «Жилищник района Ховрино» и будут завершены в срок до 25.08.2018.

В 2017 году в районе выполнили работы по реконструкции 45 контейнерных площадок, из них — 6 площадок инновационных.