Суд обязал ростовчанина замазать татуировку в виде свастики

Необычное дело слушалось недавно в ростовском суде. Молодой человек сделал себе татуировку на предплечье, и выставил ее на всеобщее обозрение. Дело довольно обычное, если бы не сам рисунок, содержащий в себе нацистскую символику. Суд расценил эти действия как нарушение части 1 ст. 20.3 КРФ об АП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения») и обязал избавиться от изображения на руке. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Молодой человек остался под контролем судебных приставов и сначала не захотел избавляться от рисунка. Однако, после того как мужчине отправили предупреждение об административной ответственности за неисполнение решения суда он перекрыл татуировку другим рисунком.