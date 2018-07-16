Собянин: пострадавшие при пожаре в автосервисе в Москве получают всю необходимую помощь

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Пострадавшие в результате пожара, произошедшего в здании автосервиса в Москве в понедельник, госпитализированы и получают необходимую помощь, сообщил мэр города Сергей Собянин

"Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает.

Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь", — написал он в понедельник в Twitter.

Пожар произошел в здании автосервиса возле дома 19 на Авиационной улице. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 50 кв. метров. По предварительным данным, взорвались баллоны с газом.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, при пожаре пострадали 13 человек. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.