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Собянин: пострадавшие при пожаре в автосервисе в Москве получают всю необходимую помощь
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Собянин: пострадавшие при пожаре в автосервисе в Москве получают всю необходимую помощь 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в результате пожара, произошедшего в здании автосервиса в Москве в понедельник, госпитализированы и получают необходимую помощь, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает.
Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь", — написал он в понедельник в Twitter.
Пожар произошел в здании автосервиса возле дома 19 на Авиационной улице. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 50 кв. метров. По предварительным данным, взорвались баллоны с газом.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, при пожаре пострадали 13 человек. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
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