В Железнодорожном районе Курска на две недели отключат горячую воду

С 16 июля в завокзальной части Железнодорожного округа Курска проведут повторные гидравлические испытания теплосетей и ремонт оборудования котельной ООО «ТГК», сообщила пресс-служба курского филиала «Квадры».

Проверка трубопроводов продлится до 22 июля. А с 23 июля по 5 августа теплоэнергетики будут ремонтировать оборудование котельной.

На время работ горячую воду отключат в домах по улицам Союзная, Республиканская, 2-я Рабочая, Ухтомского, Станционная, Краснознаменная, Коммунальная, Герцена, Аэропортовская, Усадебная, 2-я Агрегатная, Чайковского и 2-му Весеннему проезду.