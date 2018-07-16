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В Железнодорожном районе Курска на две недели отключат горячую воду
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В Железнодорожном районе Курска на две недели отключат горячую воду 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С 16 июля в завокзальной части Железнодорожного округа Курска проведут повторные гидравлические испытания теплосетей и ремонт оборудования котельной ООО «ТГК», сообщила пресс-служба курского филиала «Квадры».
Проверка трубопроводов продлится до 22 июля. А с 23 июля по 5 августа теплоэнергетики будут ремонтировать оборудование котельной.
На время работ горячую воду отключат в домах по улицам Союзная, Республиканская, 2-я Рабочая, Ухтомского, Станционная, Краснознаменная, Коммунальная, Герцена, Аэропортовская, Усадебная, 2-я Агрегатная, Чайковского и 2-му Весеннему проезду.
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