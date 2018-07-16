Театральная студия «Экспромт» выступила в Хорошевке

На базе ТЦСО «Хорошевский» театральная студия «Экспромт» представила постановку «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Спектакль был приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности.

— Хорошая игра актеров сделала свое дело. Публика восторженно оценила работу наших артистов. Особенно хотелось бы отметить замечательную артистку с подвижной мимикой и прекрасной игрой Наталью Вяткову, которая блистала в каждой роли и являлась примой постановки, — отметила руководитель кружка Мария Иванова

Театральный кружок основан в рамках программы «Московское долголетие».

Телефоны для справок: 8 (499) 195-87-32, 8 (499) 195-02-89 и 8 (499) 195-19-43.

Напомним, что центр социального обслуживания «Хорошевский» расположен на Хорошевском шоссе, 82–7. (еп)