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Театральная студия «Экспромт» выступила в Хорошевке
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Театральная студия «Экспромт» выступила в Хорошевке 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
На базе ТЦСО «Хорошевский» театральная студия «Экспромт» представила постановку «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Спектакль был приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности.
— Хорошая игра актеров сделала свое дело. Публика восторженно оценила работу наших артистов. Особенно хотелось бы отметить замечательную артистку с подвижной мимикой и прекрасной игрой Наталью Вяткову, которая блистала в каждой роли и являлась примой постановки, — отметила руководитель кружка Мария Иванова.
Театральный кружок основан в рамках программы «Московское долголетие».
Телефоны для справок: 8 (499) 195-87-32, 8 (499) 195-02-89 и 8 (499) 195-19-43.
Напомним, что центр социального обслуживания «Хорошевский» расположен на Хорошевском шоссе, 82–7. (еп)
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