На Ходынском бульваре реализуют проект хорового пения

В лектории «Trend Island» (3 этаж) торгового центра «Авиапарк» под руководством хормейстера Бориса Тараканова пройдут занятия в рамках проекта хорового пения. Как рассказал представитель пресс-службы ТЦ Артем Донских, обучиться профессиональному вокалу может каждый желающий.

— Я занимаюсь проектами хорового пения для любителей, где любой может воплотить в реальность мечту спеть на сцене в составе хора. Приглашаю всех! — делится Тараканов. — Уровень подготовки совершенно не важен.

Занятия будут проходить два раза в неделю по вторникам и четвергам до конца августа.

Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке: https://aviapark.timepad.ru/event/751275/.

Площадка будет работать с 19.30 до 21.30. ТЦ «Авиапарк» расположен на Ходынском бульваре, 4. (еп)