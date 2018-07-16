Ещё
АКРА присвоило Интерпромбанку кредитный рейтинг «B (ru)» со «стабильным» прогнозом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АКРА присвоило Интерпромбанку кредитный рейтинг «B (ru)» со «стабильным» прогнозом 

Банки.ру 2 часа назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Интерпромбанку кредитный рейтинг на уровне «B (ru)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.
«Кредитный рейтинг Интерпромбанка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с удовлетворительной оценкой достаточности капитала и позицией по фондированию и ликвидности, а также критической оценкой риск-профиля», — говорится в сообщении.
Оценка бизнес-профиля банка отражает относительно невысокую долю, занимаемую кредитной организацией на банковском рынке, низкую диверсификацию операционного дохода при достаточно прозрачно й структуре собственности, приемлемом качестве управления и адекватной стратегии. Достаточность капитала оценивается как удовлетворительная. Отмечается адекватная позиция по ликвидности.
«По состоянию на 1 июня 2018 года значения нормативов достаточности капитала находятся на комфортном уровне (Н1.1, Н1.2=11,6%, Н1.0=15,8%), что в значительной мере обусловлено поддержкой в форме субординированных займов и финансовой помощи, оказанной банку со стороны собственников», — говорится в релизе.
Негативное влияние на рейтинг оказывает существенный уровень убытков, которые понесла кредитная организация в 2016 и 2017 годах ввиду доформирования резервов и уступкой прав требования по имевшимся на балансе проблемным активам. Аналитики оценивают собственные возможности по генерации капитала как слабые.
По мнению агентства, действующая в банке система управления рисками может быть оценена как удовлетворительная, однако, отмечает агентство, в предыдущие периоды деятельности банка риск-менеджмент не предотвратил появления на балансе активов низкого качества.
Банки.ру: последние новости
АСВ: расчеты с вкладчиками Газбанка произведет Сбербанк АСВ дополнительно привлекло Почта Банк для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта» «Билайн» и «Афиша» запустили сервис необычных прогулок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»223
В России оценили неожиданное решение Франции86
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым364
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа26
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина241
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение