Саратовские депутаты поддержали повышение стоимости проезда в электротранспорте

Депутаты Саратовской городской думы поддержали проект решения о повышении тарифов на проезд в Саратове . Напомним, ранее стало известно, что стоимость проезда в городском электротранспорте может увеличиться до 23 рублей. Согласно проекту, по безналичному расчету в трамваях и троллейбусах стоимость проезда составит 21 рубль.

Председатель комитета по экономике Андрей Разборов предложил приравнять стоимость проезда в городских автобусах и маршрутках к новому тарифу. Депутат Евгений Чернов поинтересовался, какие выгоды получит от этого население и будет ли произведена замена подвижного вагонного состава.

В ответ председатель резюмировал, что повышение тарифов позволит исполнять обязательства перед энергетиками, поскольку в последнее время цена на электроэнергию возросла на 40%.

«Больше про блэкауты мы в новостях читать не будем», — заключил Андрей Разборов.

Глава «СГЭТ» Роберт Виньков сообщил, что увеличение тарифов позволит только сохранить предприятие и его работу. По этой причине замены подвижного состава ждать не стоит. Отвечая на вопрос депутатов Виньков добавил, что для развития предприятия стоимость проезда необходимо увеличить до 46 рублей. В случае замены подвижного состава — до 65 рублей, сообщает «Взгяд Инфо».

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