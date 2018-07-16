Ещё
Саратовские депутаты поддержали повышение стоимости проезда в электротранспорте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовские депутаты поддержали повышение стоимости проезда в электротранспорте 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутаты Саратовской городской думы поддержали проект решения о повышении тарифов на проезд в Саратове. Напомним, ранее стало известно, что стоимость проезда в городском электротранспорте может увеличиться до 23 рублей. Согласно проекту, по безналичному расчету в трамваях и троллейбусах стоимость проезда составит 21 рубль.
Председатель комитета по экономике Андрей Разборов предложил приравнять стоимость проезда в городских автобусах и маршрутках к новому тарифу. Депутат Евгений Чернов поинтересовался, какие выгоды получит от этого население и будет ли произведена замена подвижного вагонного состава.
В ответ председатель резюмировал, что повышение тарифов позволит исполнять обязательства перед энергетиками, поскольку в последнее время цена на электроэнергию возросла на 40%.
«Больше про блэкауты мы в новостях читать не будем», — заключил Андрей Разборов.
Глава «СГЭТ» Роберт Виньков сообщил, что увеличение тарифов позволит только сохранить предприятие и его работу. По этой причине замены подвижного состава ждать не стоит. Отвечая на вопрос депутатов Виньков добавил, что для развития предприятия стоимость проезда необходимо увеличить до 46 рублей. В случае замены подвижного состава — до 65 рублей, сообщает «Взгяд Инфо».
Фото:pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Франция закрывает торгпредство в России «Цинизм зашкаливает»: гастарбайтеров предложили заменять российскими пенсионерами Следственный комитет расследует возможную задержку зарплаты на площадке «Запсибнефтехима»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»223
В России оценили неожиданное решение Франции86
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым364
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа26
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина241
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение