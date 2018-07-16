Фестиваль Moscow Urban Forum: 5 мероприятий для детей, которые нельзя пропустить

Рассказываем, что интересного ждет детей и родителей на крупном московском мероприятии в парке «Зарядье».

Москве в восьмой раз пройдет урбанистический фестиваль Moscow Urban Forum. Он стартует 17 июля, а по окончании деловой программы гостей ожидает более 100 вариантов приятно провести досуг. Девиз «Связывая поколения» демонстрирует готовность организаторов сделать фестиваль максимально интересным как для родителей, так и для детей! Впрочем, обо всем по порядку!

«Летидор» представляет обзор фестивальных мероприятий, которые не оставят равнодушным ни взрослого, ни ребенка.

Воркшопы для детей

пресс-служба фестиваля Moscow Urban Forum

Где:Заповедное посольство

Когда:21-22 июля (12:00 — 18:00)

Архитектурный клуб «Кони на балконе» проведет двухдневный воркшоп по созданию интерактивных арт-объектов для детей и взрослых. На большом плане города можно будет отметить яркими маркерами любимые места детей. Затем гости расскажут, чего не хватает в их районах для превращения серых будней в приключенческий фильм!

Также здесь состоятся мастер-классы «Я у мамы инженер. Строим Шуховскую башню». Посетители узнают обо всех чудесах инженерной мысли, сопровождавших строительство Шуховской башни. Например, известно ли вам, почему конструкция этого сооружения выглядит такой легкой и изящной при высоте в 160 метров? Об этом вы узнаете на мастер-классе для будущих инженеров.

Детский модный показ

пресс-служба фестиваля Moscow Urban Forum

Где:Малый амфитеатр

Когда:21 — 22 июля (10:30 — 11:00)

Специальную программу подготовила KIDZANIA. В нее включены детский модный показ (дети смогут попробовать себя в роли моделей, режиссеров, дизайнеров и представят свою собственную модную коллекцию) и интерактивный спектакль, где можно будет отрепетировать роль и выступить на большой сцене.

На площадке Фестиваля также откроется детская актерская академия. Будущие звезды пройдут курс профессионального обучения актерскому мастерству, выполнят различные упражнения на развитие внимания, воображения, сценической речи, пластики и поучаствуют в командных играх. Кроме того, детей ждут съемки настоящего телешоу KIDZ TIME Show, где они узнают все тонкости профессии телеведущего.

Мастер-классы для детей в Медиацентре

пресс-служба фестиваля Moscow Urban Forum

Где:Медиацентр

Когда:21 июля (15:00 — 18:00)

Представители сети Учебных центров LEGO® Education Afterschool Programs проведут мастер-класс «Увлекательный мир WeDo 2.0». На нем юные участники познакомятся с основами робототехники и научатся реализовывать собственные проекты от идеи до реально работающего прототипа.

Ребята получат базовые знания робототехники, конструирования и программирования, научатся проводить аналогии между природой и техникой, познакомятся и опробуют наборы LEGO Education WeDo 2.0. После чего с помощью планшетных компьютеров они оживят свои модели.

Вести мастер-класс будет сертифицированный тренер компании LEGO Education Андрей Пешков. В одном мастер-классе могут принять участие не более 12 человек. Длительность каждого составляет 45 минут.

Спектакль Театра Вкуса «Семейная пекарня»

пресс-служба фестиваля Moscow Urban Forum

Где:Китайгородская стена

Когда:21 июля (16:30 — 17:30)

Особенно стоит выделить интерактивный спектакль Театра Вкуса «Семейная пекарня» — волшебное путешествие в Париж. Здесь вы очутитесь в закулисье настоящей французской пекарни месье Жан Жюль Жака и узнаете о традициях, бережно передающихся из поколения в поколение.

Романтичная музыка аккордеона, запахи розмарина, приглушённый свет — и вот мы уже в Париже! Зрители смогут стать непосредственными участниками удивительной истории, которая случилась много лет назад с актёром и режиссёром Юрием Макеевым . Создатели обещают: каждый унесет со спектакля свой кусочек счастья и ароматную булочку.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

Танцевальный флэшмоб и йога на парящем мосту

пресс-служба фестиваля Moscow Urban Forum

Для любителей активного отдыха FITMOST организует зону с тренировками.

21 и 22 июля вас ждут: йога на парящем мосту с Ольгой Маркес и студией «Дыши», танцы под живую музыку, восточные единоборства и мастер-класс по хип-хопу.

Также все желающие смогут поучаствовать в масштабном танцевальном флешмобе и пройти вдоль территории парка, исполняя зажигательную зумбу.

В спортивной программе — занятия для детей от 3 до 7 лет. Малыши смогут потанцевать и выучить несколько простых песен на английском языке.

Все тренировки проводят профессиональные тренеры из лучших фитнес-студий Москвы: школы идеального тела #SEKTA, бойцовского клуба Siberia, школы танцев «9 залов», Most и школы танцев для детей ABC dance.

Записаться на тренировки можно с 5 июля через платформу FITMOST.

Напоминаем, что вход на фестиваль свободный. Однако на некоторые мероприятия стоит записаться заранее на официальном сайте.

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