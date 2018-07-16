$11 млрд из Поднебесной: китайские корни шведского автогиганта Volvo

Во время кризиса 2008 года Volvo Cars, тогда принадлежащий Ford , с трудом, но все-таки выкарабкался из кризиса — в том числе и благодаря поддержке шведского правительства. Впрочем, ситуация все равно оставалась критической, и новое дыхание у Volvo открылось лишь после продажи китайскому концерну Geely в 2011 году. Финансовые вливания из Поднебесной позволили начать работу над обновлением модельного ряда, первой ласточкой которого стал великолепный XC90. Последовавшие за ним седан S90 и кроссовер XC60 подняли котировки компании на мировом рынке — прошлый год шведско-китайский бренд завершил с серьезным ростом. Доходы увеличились на €3 млрд, а общемировые продажи марки выросли на 7%, до 571 000 автомобилей.

Этой весной в России стартовали продажи нового компактного кроссовера Volvo XC40. По такому случаю директор по корпоративным коммуникациям Volvo Car Russia Антон Свекольников рассказал Forbes Life об успехах шведского концерна в нашей стране и программе электрификации Volvo.

О работе с Geely

В 2011 году в компании был принят, а затем полностью реализован пятилетний план развития, предполагавший суммарные инвестиции более чем в $11 млрд Эти инвестиции были направлены на увеличение производственных мощностей, инженерию новых продуктов и технологий, обновление модельного ряда.

О ситуации в России

Продажи автомобилей Volvo в России в 2017 году выросли на 25,5%, что более чем вдвое превышает темпы роста всего авторынка России. В премиальном сегменте разница еще более колоссальная. Залог удачных продаж — здоровая дилерская сеть. С точки зрения бизнеса продажи новых автомобилей сегодня отходят на второй план. Наши усилия во многом направлены на постпродажное обслуживание. Одна из главных задач — добиться, чтобы при увеличении клиентов сохранялась и их лояльность.

О перспективах

Еще никогда за 91 год существования компании модельный ряд не менялся так сильно и в такие сжатые сроки. Мы обязательно продолжим активное обновление модельного ряда. В этом году свет увидит совершенно новый седан S60, который будет производиться на нашем новом заводе в США

Электрификация — основа будущего бизнеса Volvo Cars. В июле 2017 года мы стали первым мировым автопроизводителем, который объявил, что начиная с 2019 года каждая новая модель компании будет выпускаться с электродвигателем. Кроме того, Volvo запускает самостоятельный бренд Polestar, под которым в 2019 году начнется производство мощных электрифицированных моделей. Эти изменения, безусловно, коснутся и России. Но, возможно, чуть позже, чем США и Европы.

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