Омский суд еле выдержал натиск зрителей по делу «Свидетелей Иеговы»

Омский областной суд рассматривал апелляционную жалобу на меру пресечения для супругов Поляковых. Их подозревают в участии в экстремистской организации. Сегодня, 16 июля, Омский областной суд решал вопрос о мере пресечения для Сергея Анастасии Поляковых . По версии следствия, являющихся участниками организации "Свидетели Иеговы" (деятельность организации запрещена на территории РФ ). Их подозревают в организации деятельности экстремистской организации или участии в таковой. Задержание, напомним, состоялось в начале июля. Славики задержали их дома. Сергея Полякова и его супругу Анастасию арестовали и отправили в СИЗО . Эту меру пресечения «свидетели» и пытались обжаловать. Считается, что ранее по аналогичным делам женщин к ответственности не привлекали, тем более не содержали в следственном изоляторе.

Перед началом судебного заседания в коридорах суда был полный аншлаг. Поддержать подозреваемых собрались десятки людей. Пожилые, молодые, кто-то пришел вместе с детьми. Но маленький зал вместить всех желающих просто не смог. Дело Поляковой пришлось переносить в зал побольше. Чуть позже началось рассмотрение апелляционной жалобы по избранию меры пресечения для ее мужа. Оба в суде присутствовал лишь виртуально — шла интернет-трансляция из СИЗО.

Зал был не в состоянии вместить всех сочувствующих Поляковым. Очередь к правосудию тянулась по всему коридору суда.

Сергей Поляков подробно объяснил, как проходило задержание и искренне недоумевал — он не понимает в чем его обвиняют. Организация в России запрещена давно. А он вообще последние годы находился в Сербии вместе с женой. Взяв слово перед оглашением решения он даже начал цитировать священную книгу, чем вызвал недовольство судьи, попросившего высказываться по существу. Впрочем, публика, пришедшая на заседание, одобрила речи подозреваемого. В зал все сторонники Полякова попасть не могли. Битком был набит даже коридор перед залом заседания.

Суд не стал изменять решение Азовского районного суда и оставил под стражей обоих супругов до 20 августа.