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МТС, Билайн и МегаФон нагло начали рассылать спам абонентам
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МТС, Билайн и МегаФон нагло начали рассылать спам абонентам 

iPhones.ru 40 минут назад
Фото: iPhones.ru
МТС, Билайн и МегаФон нагло начали рассылать спам абонентамМосковское отделение Федеральной антимонопольноф службы обвинило МТС, Билайн и МегаФон в рассылке спама своим абонентам. ФАС заявила, что жалобы поступили непосредственно от самих пользователей, скриншоты рассылок прилагались.
Оказалось, что Билайн рекламировал «Лабораторию Гемотест», вклады в банке «Открытие» и букмекерских контору Bingo Boom. МегаФон — собственные дополнительные услуги, МТС — абонементы на фитнес, а также скидки в Wildberries и «Л’Этуаль».
Разумеется, дело не осталось без движения. В ближайшее время ФАС «по некоторым делам возбудит дело об административном производстве» по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.
Пользователь должен подтвердить своё согласие на рассылку рекламы. В противном случае, абоненту не должны приходить спам-смс.
По итогу нарушителей оштрафуют на 100-500 тыс. рублей.
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