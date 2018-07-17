МТС, Билайн и МегаФон нагло начали рассылать спам абонентам

МТС, Билайн и МегаФон нагло начали рассылать спам абонентамМосковское отделение Федеральной антимонопольноф службы обвинило МТС, Билайн и МегаФон в рассылке спама своим абонентам. ФАС заявила, что жалобы поступили непосредственно от самих пользователей, скриншоты рассылок прилагались.

Оказалось, что Билайн рекламировал «Лабораторию Гемотест», вклады в банке «Открытие» и букмекерских контору Bingo Boom. МегаФон — собственные дополнительные услуги, МТС — абонементы на фитнес, а также скидки в Wildberries и «Л’Этуаль».

Разумеется, дело не осталось без движения. В ближайшее время ФАС «по некоторым делам возбудит дело об административном производстве» по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Пользователь должен подтвердить своё согласие на рассылку рекламы. В противном случае, абоненту не должны приходить спам-смс.

По итогу нарушителей оштрафуют на 100-500 тыс. рублей.