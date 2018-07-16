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Туристов застали за воровством кирпичей в концлагере
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Туристов застали за воровством кирпичей в концлагере 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Двое туристов из Венгрии попытались стащить кирпичи из стен крематория в музее, расположенном на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим (или Аушвиц). Об этом сообщает The Local.
Преступников, 30-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, поймали другие путешественники, которые заметили, как нарушители складывают к себе в сумки куски разрушенных стен.
Свидетели рассказали об увиденном сотрудникам охраны, и воришек оштрафовали на 400 долларов. Также их приговорили к одному году заключения условно.
«Венгры рассказали, что они лишь хотели взять с собой кирпичи в качестве сувениров и не понимали, что их действия могут иметь последствия», — сообщил офицер полиции Матеуш Дрваль.
В 2017 году музей Освенцим установил рекорд посещаемости. В нем побывали 2,2 миллиона человек из разных стран, что на 50 тысяч больше, чем в 2016 году.
Концентрационный лагерь Освенцим располагался в 60 километрах от Кракова. Считается крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов Холокоста. По разным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями. В 1947 году на территории бывшего лагеря был открыт музей.
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