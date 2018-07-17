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Процедура получения российского гражданства для иностранцев станет проще
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Процедура получения российского гражданства для иностранцев станет проще 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности выразила поддержку поправкам в закон «О гражданстве РФ», которые упрощают процедуру получения российского гражданства.
Об этом стало известно газете «Известия» по сообщению источника, знакомого с итогами заседания комиссии.
Подчеркивается, что поправки, разработкой которых занимались в МВД, позволят президенту РФ определять категории иностранцев, которые будут иметь право становиться гражданами России в упрощенном порядке.
Теперь участники государственной программы по оказанию содйствия добровольному переселению соотечественников смогут подавать документы на гражданство даже в том случа, если они не имею прописку. Для этого им необходимо оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство.
Эксперты убеждены, что данные меры дадут возможность принять в российские граждане соотечественников, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, в местах вооруженных конфликтов или смены политрежима.
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