Иностранцам упростят процедуру получения гражданства РФ

Поправки в закон «О гражданстве РФ», которые упрощают получить гражданство РФ иностранцам, поддержала комиссия по законопроектной деятельности.

МВД разработало поправки, которые позволят российскому президенту определять категории иностранных граждан, которые вправе получить гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщает газета «Известия»

Кроме того, участвующие в государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников смогут подавать документы на гражданство, даже если у них нет прописки. Достаточно оформить временную регистрацию или вид на жительство.

Ранее заместитель руководителя миграционного главка МВД России Валентина Казакова сообщила, что в правительство внесен законопроект, который упросит получение гражданства РФ соотечественникам, которые живут за рубежом.

Госпрограмма касается соотечественников, которых воспитали в традициях русской культуры и которые знают русский язык.