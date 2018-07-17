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Аптечное лукавство. Прежде чем купить лекарство, посоветуйтесь со специалистом
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Аптечное лукавство. Прежде чем купить лекарство, посоветуйтесь со специалистом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Госдуму внесен законопроект об обязательном информировании покупателей о дешевых аналогах лекарств. Насколько это актуально, «Вечерка» выясняла у экспертов.
Недавно холдинг «Ромир» провел исследование, согласно которому выяснилось, что россияне стали меньше экономить на лекарствах: покупают необходимые медикаменты, не обращая внимания на стоимость. Только 30 процентов заявили, что покупают меньше лекарств, чтобы сэкономить. Однако далеко не все приходят в аптеку с рецептом от врача и не каждый знает, какой именно препарат ему необходим.
— Если выбираете лекарство самостоятельно, обратитесь к фармацевту за консультацией, — советует фармацевт Ирина Совкина. — Он расскажет о составе лекарства, показаниях и противопоказаниях, и о том, как его правильно принимать.
Конечно, кто-то предпочитает микстуры, а кто-то таблетки.
Но специалисты рекомендуют выбирать препараты, подходящие вам не только по цене и виду приема, но и по лекарственной форме.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия»:
— Когда речь идет о назначении врача, медик обязан выписать рецепт по действующему веществу. А фармацевт в аптеке должен дать консультацию, сколько препаратов есть в рамках этого вещества и какие цены на них установлены.
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