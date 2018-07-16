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МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2018 году до $70 за баррель
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МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2018 году до $70 за баррель 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Прайм
Международный валютный фонд повысил свой прогноз цен на нефть в 2018-2019 годах до 70,23 и 68,99 доллара за баррель, говорится в июльском бюллетене МВФ «Перспектив развития мировой экономики».
Апрельский прогноз фонда был существенно ниже, в 2018 году цена барреля нефти должна была составить 62,3 доллара, а в 2019 году и вовсе 58,2 доллара.
Минэкономразвития также пересмотрело свой прогноз цен на нефть в 2018 году. Средняя цена за баррель составить 65-70 долларов. Более ранний прогноз ведомства содержал среднюю цену барреля в 61,4 доллара.
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