В Мурманской области ввели особый противопожарный режим

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Власти Мурманской области вводят особый противопожарный режим на территории всего региона. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства по итогам оперативного совещания.

"С сегодняшнего на территории всего региона планируется ввести особый противопожарный режим. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, проводя оперативное совещание в правительстве Мурманской области. Объявление особого режима влечет за собой ряд ограничительных мер — в частности, полностью запрещается разведение огня, ограничивается посещение лесов", — говорится в сообщении.

По словам Тюкавина, так называемые природные пожары — в лесотундровой и тундровой зоне — опасны не менее лесных. Он отметил, что в Мурманской области тушение таких пожаров производится по соглашению между муниципалитетом и Мурманской базой Авиалесоохраны, при этом расходы муниципалитета компенсируются из резервного фонда областного правительства. Первый замгубернатора региона призвал глав муниципалитетов срочно заключить такие соглашения.

По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 мск 16 июля в Мурманской области было зарегистрировано семь пожаров на площади 215 га.

Ранее сообщалось, что из-за высокой пожарной опасности власти Мурманской области ограничили пребывание в лесах и въезд в них с 12 по 23 июля.