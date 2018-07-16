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В Госдуме оценили идею увеличить расходы НАТО на оборону до 4% от ВВП
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В Госдуме оценили идею увеличить расходы НАТО на оборону до 4% от ВВП 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Госдуме прокомментировали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп на саммите НАТО предложил членам альянса увеличить военные расходы с 2 до 4% от ВВП.
Ранее об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление президента Болгарии Румена Радева.
РФ не равняется на планы НАТО, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Россия имеет свою взвешенную политику, которая реализуется в том числе и через программы военного строительства, государственного оборонзаказа, планы военно-дипломатического сотрудничества, военно-технического и много других составляющих", — отметил он в комментарии РИА Новости, подчеркнув, что главное — обеспечить надежную обороноспособность страны.
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