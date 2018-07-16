Ставки на контейнерные перевозки в Европу стабильны

Согласно данным фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index, ставки из Китая на порты севера Европы находились по состоянию на конец прошлой недели на отметке $882 за TEU по сравнению с $881 неделей ранее. На маршрутах перевозок из Азии в южную Европу ставки снизились на 1,8%, до $887 за TEU.

Тем временем стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в порты Западного побережья США составила по состоянию на 13 июля;1685, что на 8,4% больше, чем неделей ранее, ставки на Восточное побережье выросли на 3,3%, до $2710 за FEU. Это на 33 и 20% соответственно выше уровней аналогичного периода прошлого года и месяцем ранее.

Рост был обусловлен отменой сервисов всеми тремя крупнейшими альянсами перевозчиков в преддверии ожидаемого резкого снижения спроса в связи с нарастающим торговым конфликтом между США и Китаем.

ТАСС сообщал на прошлой неделе, что США подготовили дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%.

Позже, как было отмечено в публикации Journal of Commerce, основанной на статистических данных сервиса PIERS, новый тариф затрагивает список товаров, поставляемых в объеме 4 млн TEU, т. е. 37,3% всего американского импорта из Китая.

С учетом ранее объявленного списка импортируемых товаров стоимостью $34 млрд, который планируется расширить еще на $16 млрд, пошлины могут сократить объемы контейнерного импорта США из Китая на 47,5%, или 5,1 млн TEU.