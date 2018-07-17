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На границах Евросоюза снизилось число нелегальных мигрантов
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На границах Евросоюза снизилось число нелегальных мигрантов 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 17 июл — РИА Новости. Количество нелегальных мигрантов на границах Евросоюза снизилось за первое полугодие текущего года почти наполовину, говорится в сообщении агентства Frontex.
В первой половине 2018 года общее число нелегальных пересечений границы в ЕС сократилось почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество нелегальных пересечений границы составило 60 тысяч 430.
Сокращение произошло «главным образом из-за более низкого миграционного давления на среднеземноморский маршрут».
В июне на основных миграционных маршрутах в ЕС было обнаружено около 13 тысяч 100 нелегальных мигрантов, что на 56% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
В прошлом месяце западное Средиземноморье впервые стало самым активным миграционным маршрутом в Европу. Число мигрантов, прибывающих в Испанию, выросло на 166% по сравнению с прошлым годом, до почти 6 тысяч 400.
В первой половине 2018 года на западно-средиземноморском маршруте было около 14 700 нелегальных пересечений границы, что почти вдвое больше, чем год назад.
Граждане Марокко, Гвинеи и Мали составляли наибольшее количество нелегальных мигрантов в этом году.
В июне число нерегулярных мигрантов, выбирающих восточно-средиземноморский маршрут, составило около 3 тысяч 600, что почти на треть меньше, чем в предыдущем месяце. Но из-за значительного увеличения незаконных переходов в последние месяцы на сухопутных границах с Турцией общее число мигрантов, обнаруженных на восточно-средиземноморском маршруте в первые шесть месяцев года, составило около 24 тысяч 300 человек. Наибольшее число мигрантов на этом маршруте в первой половине года были гражданами Сирии и Ирака.
Число мигрантов, прибывающих в Италию по среднеземноморскому маршруту в июне, упало примерно до 3 тысяч, что на 87% меньше, чем в июне 2017 года. Общее количество мигрантов, обнаруженных на этом маршруте в первой половине 2018 года, упало примерно до 16 тысяч 100, что на 81% меньше, чем год назад.
Пока тунисцы и эритрейцы являются двумя наиболее представленными национальностями на этом маршруте, в совокупности на их долю приходилось более трети всех обнаруженных мигрантов.
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