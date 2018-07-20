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Ливия отказала ЕС в создании миграционных лагерей на своей территории
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Ливия отказала ЕС в создании миграционных лагерей на своей территории 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: EPA  Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Ливийские власти не будут создавать лагеря для нелегальных беженцев или заключать какие-либо сделки с Евросоюзом по принятию мигрантов, которых высылают из ЕС.
Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж.
Фото: Giorgos Moutafis/Bild
— В ЕС рассматривают вопрос о дальнейшем возвращении беженцев обратно в Северную Африку. ЕС хочет создать так называемые «якорные центры», в том числе в вашей стране.
— Нет, у нас такого не будет. Мы строго против того, чтобы власти Европы размещали нелегальных мигрантов, которых больше не хотят видеть в ЕС, в нашей стране. Мы также не согласимся ни на какие денежные сделки с ЕС по размещению у нас нелегальных мигрантов. ЕС стоит лучше пообщаться со странами, откуда к ним едут люди и оказать давление на эти страны. Мы не будем заключать с ними никаких сделок. Я удивлен тем, что никто в Европе больше не хочет принимать мигрантов, но при этом они просят нас принять еще сотни тысяч человек.
— Вы говорили о борьбе с организаторами нелегальной миграции. Как вы считаете, может ли Ливия сотрудничать в этом вопросе с иностранными войсками?
— Нельзя бороться с нелегальной миграцией за счет размещения иностранных солдат в Ливии. Тем более, мы этого никогда не примем. В этом вопросе требуются международные усилия, особенно с учетом того, что сеть нелегальной миграцией является международной. Так же важно, чтобы европейские политики лучше поняли ситуацию в Ливии. Я уже официально пригласил канцлера Ангелу Меркель и я надеюсь, что она скоро приедет в Ливию.
В настоящее время в Ливии продолжается конфликт между рядом группировок за контроль над ключевыми объектами инфраструктуры и в целом над страной. Помимо состоящего из ряда происламистских группировок Национального совета Ливии, который представляет Фаиз Сарадж, за власть в Ливии также борется Ливийская национальная армия во главе с командующим Халифой Хафтаром.
Многие эксперты неоднократно отмечали, что миграционный кризис в ЕС, а также террористические риски в Европе и регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) резко обострились после военной интервенции США и стран НАТО в Ливию в 2011 г., когда после убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи так называемыми «повстанцами» при поддержке НАТО и разрушения центральной власти страна фактически распалась на части.
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