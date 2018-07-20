Ливия отказала ЕС в создании миграционных лагерей на своей территории

Фото: EPA Москва , 20 июля — «Вести. Экономика». Ливийские власти не будут создавать лагеря для нелегальных беженцев или заключать какие-либо сделки с Евросоюзом по принятию мигрантов, которых высылают из ЕС.

Фаиз Сарадж. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил премьер-министр правительства национального согласия Ливии

— В ЕС рассматривают вопрос о дальнейшем возвращении беженцев обратно в Северную Африку. ЕС хочет создать так называемые «якорные центры», в том числе в вашей стране.

— Нет, у нас такого не будет. Мы строго против того, чтобы власти Европы размещали нелегальных мигрантов, которых больше не хотят видеть в ЕС, в нашей стране. Мы также не согласимся ни на какие денежные сделки с ЕС по размещению у нас нелегальных мигрантов. ЕС стоит лучше пообщаться со странами, откуда к ним едут люди и оказать давление на эти страны. Мы не будем заключать с ними никаких сделок. Я удивлен тем, что никто в Европе больше не хочет принимать мигрантов, но при этом они просят нас принять еще сотни тысяч человек.

— Вы говорили о борьбе с организаторами нелегальной миграции. Как вы считаете, может ли Ливия сотрудничать в этом вопросе с иностранными войсками?

— Нельзя бороться с нелегальной миграцией за счет размещения иностранных солдат в Ливии. Тем более, мы этого никогда не примем. В этом вопросе требуются международные усилия, особенно с учетом того, что сеть нелегальной миграцией является международной. Так же важно, чтобы европейские политики лучше поняли ситуацию в Ливии. Я уже официально пригласил канцлера Ангелу Меркель и я надеюсь, что она скоро приедет в Ливию.

В настоящее время в Ливии продолжается конфликт между рядом группировок за контроль над ключевыми объектами инфраструктуры и в целом над страной. Помимо состоящего из ряда происламистских группировок Национального совета Ливии, который представляет Фаиз Сарадж, за власть в Ливии также борется Ливийская национальная армия во главе с командующим Халифой Хафтаром.