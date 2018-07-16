Стартовало строительство участка Кожуховской линии метро от станции «Юго-Восточная» до «Окской улицы»

Тоннелепроходческий комплекс «Лилия» диаметром 10 метров начал проходку двухпутного тоннеля на участке строящейся Кожуховской линии столичного метрополитена от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица».

— Длина строящегося участка превысит 2,5 километра, основная его часть протянется под Ферганской улицей, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Этот перегон строится на втором пусковом участке Кожуховской линии — от станции «Косино» до «Нижегородской», — ввод которого запланирован на 2019 год. Сейчас там ведется активное строительство. Так, на станциях «Юго-Восточная» и «Нижегородская» началось сооружение основных конструкций станционных комплексов.

Во время проходки тоннеля от «Юго-Восточной» до «Окской улицы» будет сделано несколько остановок для замены режущего инструмента тоннелепроходческого комплекса. После окончания работ щит будет демонтирован, а после проведения техобслуживания и капитального ремонта его задействуют для строительства других объектов метро. Ранее именно «Лилия» возводила тоннель от станции «Косино» до «Юго-Восточной».

Первый участок Кожуховской ветки, где расположатся четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» — планируется открыть для пассажиров до конца текущего года.