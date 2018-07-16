В Литве разместят около 250 чешских военных

Около 250 чешских военнослужащих будет дислоцированы в Рукле Ионовского района Литвы , сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы. Чешские военные прибудут в балтийскую республику по программе Расширенного передового присутствия НАТО

Отмечается, что чешский военный контингент пребудет в Литву с боевыми машинами пехоты Pandur-II, оснащенными 30-тимиллиметровыми пушками и противотанковыми ракетами Spike.

«Развертывание чешских войск в Литве свидетельствует о твердой поддержке страны и солидарности НАТО в обеспечении безопасности Литвы и Балтийского региона», — сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

По его словам, активное участие союзников по НАТО в странах Балтии и Польши свидетельствуют, что «Североатлантический альянс силен, един и готов дать твердый отпор любой угрозе».