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В Литве разместят около 250 чешских военных
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Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом

В Литве разместят около 250 чешских военных 

News.ru 1 час назад
Около 250 чешских военнослужащих будет дислоцированы в Рукле Ионовского района Литвы, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы. Чешские военные прибудут в балтийскую республику по программе Расширенного передового присутствия НАТО.
Отмечается, что чешский военный контингент пребудет в Литву с боевыми машинами пехоты Pandur-II, оснащенными 30-тимиллиметровыми пушками и противотанковыми ракетами Spike.
«Развертывание чешских войск в Литве свидетельствует о твердой поддержке страны и солидарности НАТО в обеспечении безопасности Литвы и Балтийского региона», — сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
По его словам, активное участие союзников по НАТО в странах Балтии и Польши свидетельствуют, что «Североатлантический альянс силен, един и готов дать твердый отпор любой угрозе».
В середине июня президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила об опасности вторжения России в балтийскую республику. Она также отметила, что страны НАТО слишком мягки в отношении с Москвой.
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