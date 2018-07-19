Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,03%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сельского хозяйства, транспорта и строительства.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подешевел на 0,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Sa res&mktin (SE:4210), которые подорожали на 9,50 п. (9,84%), закрывшись на отметке в 106,00. Котировки Anaam holding (SE:4061) выросли на 0,44 п. (3,95%), завершив торги на уровне 11,58. Бумаги Nama chems co (SE:2210) выросли в цене на 1,10 п. (3,89%), закрывшись на отметке 29,40.

Лидерами падения стали акции Saudi Enaya Cooperative Insurance (SE:8311), цена которых упала на 1,95 п. (6,29%), завершив сессию на отметке 29,05. Акции Tokio Marine Saudi Arabia (SE:8312) поднялись на 0,76 п. (3,58%), закрывшись на уровне 20,48, а Saudi Ground Services Co (SE:4031) снизились в цене на 1,20 п. (3,19%) и завершили торги на отметке 36,45.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в плюсе (78), а котировки 11 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,44%, или 0,30, достигнув отметки $67,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,67%, или 0,49, до $72,41 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 1,02%, или 12,50, до отметки $1.215,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,42% до 4,3486, а котировки USD/SAR упали на 0,01%, достигнув отметки 3,7504.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,49% до 95,30.