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6 тысяч человек из Краснодарского края ушли служить в вооруженные силы РФ
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6 тысяч человек из Краснодарского края ушли служить в вооруженные силы РФ 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Губернатор региона Вениамин Кондратьев и начальник военного комиссариата Кубани Сергей Пуликовский обсудили итоги весенней призывной кампании.
В мероприятии также приняли участие замглавы края Николай Долуда, председатель регионального отделения ДОСААФ России Андрей Мартынов.
Весенняя призывная кампания закончилась 15 июня. Глава региона отметил качественную работу военкоматов Сочи, Краснодара, Анапы, Темрюка, Горячего Ключа.
«План по призывникам, который стоял перед регионом, мы выполнили. Кубань вносит достойный вклад в обороноспособность нашей страны, — сказал губернатор.
Также Вениамин Кондратьев отметил важность активной работы с молодежью до призыва. Прежде всего, речь идет о спортивной и военно-патриотической подготовке.
«Эти задачи сегодня выполняются на достойном уровне. В крае наращиваются возможности для занятий спортом, строятся спортивные комплексы, открываются новые секции в школах, в отдаленных населенных пунктах, большую работу проводит ДОСААФ», — подчеркнул губернатор.
Сергей Пуликовский в свою очередь подтвердил, что с каждым годом повышается качество подготовки кубанской молодежи.
«Нареканий к ним по состоянию здоровья, допризывной подготовки нет, тем более, если это призывники-казаки. Казаки служат достойно, являются примером для всех военнослужащих», — акцентировал начальник военного комиссариата Кубани.
Вице-губернатор Николай Долуда добавил, что в весенний призыв в ВС РФ направлено 378 казаков.
«К концу года планируем отправить для службы в вооруженных силах более тысячи казаков, — уточнил замглавы региона. — В целом, процент годности призывного состава из года в год улучшается, сейчас он составляет почти 84 процента», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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