6 тысяч человек из Краснодарского края ушли служить в вооруженные силы РФ

Краснодара, Анапы, Весенняя призывная кампания закончилась 15 июня. Глава региона отметил качественную работу военкоматов Сочи Темрюка , Горячего Ключа.

«План по призывникам, который стоял перед регионом, мы выполнили. Кубань вносит достойный вклад в обороноспособность нашей страны, — сказал губернатор.

Также Вениамин Кондратьев отметил важность активной работы с молодежью до призыва. Прежде всего, речь идет о спортивной и военно-патриотической подготовке.

«Эти задачи сегодня выполняются на достойном уровне. В крае наращиваются возможности для занятий спортом, строятся спортивные комплексы, открываются новые секции в школах, в отдаленных населенных пунктах, большую работу проводит ДОСААФ», — подчеркнул губернатор.

Сергей Пуликовский в свою очередь подтвердил, что с каждым годом повышается качество подготовки кубанской молодежи.

«Нареканий к ним по состоянию здоровья, допризывной подготовки нет, тем более, если это призывники-казаки. Казаки служат достойно, являются примером для всех военнослужащих», — акцентировал начальник военного комиссариата Кубани.

Вице-губернатор Николай Долуда добавил, что в весенний призыв в ВС РФ направлено 378 казаков.