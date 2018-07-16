Ещё
Псковский облизбирком зарегистрировал Аркадия Мурылева кандидатом в губернаторы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Псковский облизбирком зарегистрировал Аркадия Мурылева кандидатом в губернаторы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: kprf.ru
ПСКОВ, 16 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала выдвинутого КПРФ уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.
"Избирательная комиссия Псковской области на заседании 16 июля зарегистрировала претендента от КПРФ Аркадия Мурылева в качестве кандидата на пост губернатора области на предстоящих 9 сентября выборах. Избирательная комиссия проверила предоставленные им документы и подписные листы для прохождения муниципального фильтра", — говорится в сообщении.
В избиркоме также добавили, что помимо регистрации кандидат получил соответствующее удостоверение, которое ему вручил председатель областного избиркома Михаил Иванов.
Ранее избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала в качестве кандидатов врио губернатора Михаила Ведерникова, выдвинутого "Единой Россией" и руководителя псковского регионального отделения ЛДПР Антона Минакова.
На данный момент в губернаторской гонке в Псковской области участвуют шесть человек. На пост главы региона претендует врио губернатора Михаил Ведерников ("Единая Россия"), депутат псковского областного собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов ("Партия свободных граждан"), а также директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню „Карельский гранит — Псков“ Игорь Романов (»Партия роста").
Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111 — 116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.
ТАСС: последние новости
Движение на улице Академика Курчатова в Москве ограничено из-за пожара в автосервисе Глава Минприроды назначил директора нового департамента ООПТ и Байкала Исследование: большинство россиян думают, что иностранцам понравилась организация ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»196
В России оценили неожиданное решение Франции84
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым360
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа26
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина239
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение