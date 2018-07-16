Псковский облизбирком зарегистрировал Аркадия Мурылева кандидатом в губернаторы

"Избирательная комиссия Псковской области на заседании 16 июля зарегистрировала претендента от КПРФ Аркадия Мурылева в качестве кандидата на пост губернатора области на предстоящих 9 сентября выборах. Избирательная комиссия проверила предоставленные им документы и подписные листы для прохождения муниципального фильтра", — говорится в сообщении.

В избиркоме также добавили, что помимо регистрации кандидат получил соответствующее удостоверение, которое ему вручил председатель областного избиркома Михаил Иванов

На данный момент в губернаторской гонке в Псковской области участвуют шесть человек. На пост главы региона претендует врио губернатора Михаил Ведерников ("Единая Россия"), депутат псковского областного собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов ("Партия свободных граждан"), а также директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню „Карельский гранит — Псков“ Игорь Романов (»Партия роста").

Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111 — 116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.