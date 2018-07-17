На выборы губернатора Псковской области зарегистрировали пять кандидатов

"Региональная избирательная комиссия в установленные законом сроки проверила все представленные претендентами документы и подписные листы поддержки для прохождения муниципального фильтра и вынесла соответствующие решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатам для участия в выборах главы региона. В итоге, на губернаторский пост осталось пять претендентов", — говорится в сообщении.

По словам председателя регионального избиркома Михаила Иванова, после регистрации для кандидатов начинается самая активная фаза предвыборной кампании — это встречи с избирателями, поездки по региону, презентации предвыборной программы.

С начала избирательной кампании на должность главы региона претендовали девять человек. Кандидату от „Партии свободных граждан“, машинисту-инструктору локомотивных бригад Роману Рубцову отказано в регистрации кандидатом в губернаторы, так как он представил недостаточное количество подписей в свою поддержку муниципальных депутатов и глав муниципальных образований — 31 из необходимых 111, а вице-президент партии „Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными“ Дмитрий Румянцев утратил статус кандидата в связи с непредоставлением в установленные сроки необходимых документов. Еще два кандидата сами отказались от участия в избирательной кампании — глава Плюсского района Виталий Аршинов ( »Яблоко" ), а затем Игорь Балабуст ("Трудовая партия России") сняли свои кандидатуры с выборов губернатора по собственному желанию.

Выборы губернатора Псковской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.