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На выборы губернатора Псковской области зарегистрировали пять кандидатов
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На выборы губернатора Псковской области зарегистрировали пять кандидатов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Псковское Агентство Информации
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Пять кандидатов зарегистрированы на выборы губернатора Псковской области, сообщает областная избирательная комиссия.
"Региональная избирательная комиссия в установленные законом сроки проверила все представленные претендентами документы и подписные листы поддержки для прохождения муниципального фильтра и вынесла соответствующие решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатам для участия в выборах главы региона. В итоге, на губернаторский пост осталось пять претендентов", — говорится в сообщении.
В частности, зарегистрированы пять претендентов на должность губернатора: врио губернатора Михаил Ведерников ("Единая Россия"), предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню „Карельский гранит — ПсковИгорь Романов (Партия Роста).
По словам председателя регионального избиркома Михаила Иванова, после регистрации для кандидатов начинается самая активная фаза предвыборной кампании — это встречи с избирателями, поездки по региону, презентации предвыборной программы.
С начала избирательной кампании на должность главы региона претендовали девять человек. Кандидату от „Партии свободных граждан“, машинисту-инструктору локомотивных бригад Роману Рубцову отказано в регистрации кандидатом в губернаторы, так как он представил недостаточное количество подписей в свою поддержку муниципальных депутатов и глав муниципальных образований — 31 из необходимых 111, а вице-президент партии „Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными“ Дмитрий Румянцев утратил статус кандидата в связи с непредоставлением в установленные сроки необходимых документов. Еще два кандидата сами отказались от участия в избирательной кампании — глава Плюсского района Виталий Аршинов (»Яблоко"), а затем Игорь Балабуст ("Трудовая партия России") сняли свои кандидатуры с выборов губернатора по собственному желанию.
Выборы губернатора Псковской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
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