К Цаллагову проявляют интерес клубы Германии, Испании и Швейцарии 

Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в Германии, Испании или Швейцарии, сообщает Sport24.ru.
27-летний игрок не вошел в состав команды на сбор в Австрии. В клубе заявили, что подыскивают полузащитнику вариант с арендой.
Впрочем, не исключено, что Цаллагов останется в России, так как у него есть несколько предложений от клубов премьер-лиги.
Напомним, Цаллагов перешел в «Зенит» по ходу сезона 2016/2017. В августе прошлого года игрока арендовало московское «Динамо», за которое он провел 12 матчей в премьер-лиге и один — в Кубке России.
Добавим, что Цаллагов является воспитанником «Крыльев Советов», за которые выступал с 2009 по 2016 годы.