К Цаллагову проявляют интерес клубы Германии, Испании и Швейцарии

27-летний игрок не вошел в состав команды на сбор в Австрии . В клубе заявили, что подыскивают полузащитнику вариант с арендой.

Впрочем, не исключено, что Цаллагов останется в России , так как у него есть несколько предложений от клубов премьер-лиги.

Напомним, Цаллагов перешел в «Зенит» по ходу сезона 2016/2017. В августе прошлого года игрока арендовало московское «Динамо», за которое он провел 12 матчей в премьер-лиге и один — в Кубке России.

Добавим, что Цаллагов является воспитанником «Крыльев Советов», за которые выступал с 2009 по 2016 годы.