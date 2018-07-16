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Бывшая жена Домогарова бросила молодого мужа
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Бывшая жена Домогарова бросила молодого мужа 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: Дни.ру
Актриса Наталья Громушкина прожила в браке с коллегой по цеху 36-летнним Ильей Оболонковым более шести лет. У пары есть общий ребенок — дочь Илиана, а старшего сына Громушкиной — Гордея артист принимает как своего.
"Так получилось, что наши супружеские отношения постепенно исчерпали себя", — сообщила 42-летняя артистка журналистам. Актриса отметила, что и она, и ее уже бывший муж еще очень молоды, поэтому в состоянии найти новую любовь.
"С Ильей остались друзьями. Будем вместе растить нашу девочку, просто разъедемся по разным квартирам", — сообщила Громушкина. Также звезда добавила, что часто созванивается с Ильей — они советуются по тому или иному вопросу, особенно если дело касается детей или творческих проектов. Экс-супруг помогает Наталье с наследниками. Он часто навещает ребятишек и привозит подарки и вкусности. «А на прошлой неделе я улетала на ежегодный всероссийский фестиваль визуальных искусств в детский центр „Орленок“. В качестве режиссера готовила церемонию его открытия, которая была посвящена юбилею Владимира Высоцкого. С сыном и дочкой в это время оставался бывший муж», — рассказала актриса.
Добавим, что Оболонков был вторым супругом Громушкиной. Первым мужем артистки был актер Александр Домогаров. Их брак продлился пять лет, а развод наделал много шума в прессе. Наталья уверяла, что Гордей является сыном Александра, однако артист не признавал отцовства и настаивал на процедуре-ДНК. Исследование показало, что Домогаров не является кровным родственником мальчику, сообщает StarHit.
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