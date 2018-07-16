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РВИО выделит 1,5 млн рублей на экспертизу состояния «Ротонды» — символа обороны Воронежа
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РВИО выделит 1,5 млн рублей на экспертизу состояния «Ротонды» — символа обороны Воронежа 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) выделит 1,5 млн рублей на экспертизу состояния воронежского памятника «Ротонда», который является символом обороны города во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в понедельник депутат Госдумы от Воронежской области, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко на своей странице в «Фейсбуке».
"Рад сообщить, что Российское военно-историческое общество приняло решение о выделении 1,5 млн рублей на экспертизу состояния «Ротонды» — одного из главных воронежских памятников Великой Отечественной войны", — написал он.
Памятник «Ротонда» — часть здания областной клинической больницы 1930-х. Разрушенная во время битвы за город постройка не была восстановлена как память о Великой Отечественной войне.
Как отметил парламентарий, выделенные средства «пойдут на инструментальные и лабораторные исследования, а также на подготовку полного пакета проектно-сметной документации». «Исследование подвальных помещений „Ротонды“ даст четкий ответ на вопрос, возможно ли их приспособление под музейное пространство. К работам на объекте специалисты приступят уже в ближайшее время», — рассказал депутат.
Он выразил надежду на то, что средства на консервацию памятника будут заложены в региональном бюджете на 2019 год, чтобы «завершить проект к 75-летию Великой Победы». «РВИО объявило сбор народных пожертвований на консервацию ротонды. Это сделано не потому, что не хватает денег. Российское военно-историческое общество пошло на этот шаг, чтобы консервация „Ротонды“ стала по-настоящему народным проектом», — подчеркнул Ревенко.
Ранее министр культуры Владимир Мединский в ответ на призыв Ревенко обратить внимание на необходимость сохранения памятника «Ротонда» поручил Минкультуры и РВИО заняться ее изучением и консервацией. Как отмечал в письме к министру депутат, недостаток финансирования привел к тому, что в 2008 г. произошло обрушение купола памятника и конструкция стала небезопасной для посещений.
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