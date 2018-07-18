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Реальные располагаемые доходы россиян в июне выросли на 10% в сравнении с маем
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Реальные располагаемые доходы россиян в июне выросли на 10% в сравнении с маем 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: ТАСС
Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) россиян в июне 2018 года увеличились на 10,1% по сравнению с маем, сообщает Росстат.
При этом ранее, в мае по сравнению с апрелем, показатель упал на 9,3%.
В годовом выражении реальные располагаемые доходы выросли в июне на 0,2%, в первом полугодии — на 2,6%. Данные приводятся без учета единовременной выплаты (ЕВ) пенсионерам в 2017 году. С учетом прошлогодней ЕВ показатель в первом полугодии 2018 года вырос на 1,6% в годовом выражении.
Денежные доходы в среднем на душу населения в июне выросли в годовом выражении на 3,2%, в месячном выражении — на 9,5%, до 33 282 руб. В первом полугодии показатель увеличился на 5,4%.
Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в июне составила 45 840 руб. — на 9,7% больше, чем в июне 2017 года и на 4% больше по сравнению с маем 2018 года.
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