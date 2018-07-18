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Инвесторы передумали вкладываться в электротранспорт в Уфе?
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Инвесторы передумали вкладываться в электротранспорт в Уфе? 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Вопрос о воссоединении северной и южной части города построенной трамвайной веткой с повестки дня не снимается. Такой ответ прислали городские власти на запрос Ufa1.
В предыдущей публикации наш корреспондент выяснял, почему так сильно изменилась программа по развитию столичного транспорта. В частности, масштабного проекта по электротранспорту в Уфе.
Стремительные изменения
Этой весной в мэрии города приняли муниципальную программу по развитию электротранспорта. Согласно документу, в ближайшие девять лет в городе должны были появиться четыре новых трамвайных ветки, одной из которых предстояло соединить север и юг города.
Как вдруг девятого июля на сайте администрации появилась муниципальная программа в новой редакции.
Во-первых, ужали сроки ее реализации — на четыре года, а во-вторых, финансирование сократили аж в четыре раза: вместо 21,573 миллиарда рублей заложили всего 5,289. Причем на этот раз большую часть средств собирались получить не от частных лиц, а из муниципального бюджета — 4,683 миллиарда.
Причем ни о строительстве новых линий, ни о закупке нового электротранспорта речь уже не шла. Максимум, на что можно было рассчитывать — на разработку проектно-сметной документации по строительству трамвайных путей. И решение текущих проблем, таких как ремонт, улучшение контроля и приведение транспортного движения в порядок.
«Ведем переговоры с инвесторами»
Вопрос редакции: «Кто хотел финансировать стройку и почему передумал?», так и остался без ответа.
Что же касается сроков, на какой откладывается модернизация имеющихся и строительство новых трамвайных путей, в мэрии рассказали вполне определенно.
— Вопрос модернизации имеющихся и строительство новых трамвайных путей соединения юг-север являются приоритетными в развитии транспортной инфраструктуры Уфы, — ответила начальник пресс-службы городской администрации Мария Адиатуллина. — Данный вопрос с повестки дня не снимается. В рабочем порядке ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.
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