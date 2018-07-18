Инвесторы передумали вкладываться в электротранспорт в Уфе?

Вопрос о воссоединении северной и южной части города построенной трамвайной веткой с повестки дня не снимается. Такой ответ прислали городские власти на запрос Ufa1.

В предыдущей публикации наш корреспондент выяснял, почему так сильно изменилась программа по развитию столичного транспорта. В частности, масштабного проекта по электротранспорту в Уфе

Стремительные изменения

Этой весной в мэрии города приняли муниципальную программу по развитию электротранспорта. Согласно документу, в ближайшие девять лет в городе должны были появиться четыре новых трамвайных ветки, одной из которых предстояло соединить север и юг города.

Как вдруг девятого июля на сайте администрации появилась муниципальная программа в новой редакции.

Во-первых, ужали сроки ее реализации — на четыре года, а во-вторых, финансирование сократили аж в четыре раза: вместо 21,573 миллиарда рублей заложили всего 5,289. Причем на этот раз большую часть средств собирались получить не от частных лиц, а из муниципального бюджета — 4,683 миллиарда.

Причем ни о строительстве новых линий, ни о закупке нового электротранспорта речь уже не шла. Максимум, на что можно было рассчитывать — на разработку проектно-сметной документации по строительству трамвайных путей. И решение текущих проблем, таких как ремонт, улучшение контроля и приведение транспортного движения в порядок.

«Ведем переговоры с инвесторами»

Вопрос редакции: «Кто хотел финансировать стройку и почему передумал?», так и остался без ответа.

Что же касается сроков, на какой откладывается модернизация имеющихся и строительство новых трамвайных путей, в мэрии рассказали вполне определенно.

— Вопрос модернизации имеющихся и строительство новых трамвайных путей соединения юг-север являются приоритетными в развитии транспортной инфраструктуры Уфы, — ответила начальник пресс-службы городской администрации Мария Адиатуллина. — Данный вопрос с повестки дня не снимается. В рабочем порядке ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.