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Пьяный ярославец спрыгнул с теплохода в реку
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Пьяный ярославец спрыгнул с теплохода в реку 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
В Ярославле нетрезвый мужчина спрыгнул с теплохода прямо в Волгу. Его пришлось доставать спасателям.
Как сообщают в Центре гражданской защиты, инцидент произошел в субботу, 14 июля. Спасатели, находившиеся на Тверицком пляже, получили сообщение от диспетчера Речного порта. Ярославец в состоянии алкогольного опьянения не удержался и упал в реку. Он находился на теплоходе «Москва».
Спасатели затащили мужчину на борт лодки и отвезли на берег. Там его встречали друзья. Видимо, плавец и планировал такой расклад. Теперь его ожидает административное нказание.
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