Пьяный ярославец спрыгнул с теплохода в реку

Ярославле нетрезвый мужчина спрыгнул с теплохода прямо в Волгу. Его пришлось доставать спасателям.

Как сообщают в Центре гражданской защиты, инцидент произошел в субботу, 14 июля. Спасатели, находившиеся на Тверицком пляже, получили сообщение от диспетчера Речного порта. Ярославец в состоянии алкогольного опьянения не удержался и упал в реку. Он находился на теплоходе «Москва».

Спасатели затащили мужчину на борт лодки и отвезли на берег. Там его встречали друзья. Видимо, плавец и планировал такой расклад. Теперь его ожидает административное нказание.