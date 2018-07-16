Более 11 тыс. жителей России получили Дальневосточный гектар в Приморском крае

Дальневосточный гектар в Приморском крае получили уже более 11 тыс. граждан России , пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональный департамент земельных и имущественных отношений.

«Положительное заключение на выдачу участков принято в 14 258 случаях, при этом уже оформлено 11 018 договоров на получение земли. В работе у специалистов находится еще более 3 тыс. документов на предоставление гектаров», — следует из сообщения.