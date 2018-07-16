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Более 11 тыс. жителей России получили Дальневосточный гектар в Приморском крае
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Более 11 тыс. жителей России получили Дальневосточный гектар в Приморском крае 

Rambler News Service 40 минут назад
Дальневосточный гектар в Приморском крае получили уже более 11 тыс. граждан России, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональный департамент земельных и имущественных отношений.
«Положительное заключение на выдачу участков принято в 14 258 случаях, при этом уже оформлено 11 018 договоров на получение земли. В работе у специалистов находится еще более 3 тыс. документов на предоставление гектаров», — следует из сообщения.
Как отметил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, востребованность программы «Дальневосточный гектар» продолжает расти. Важен тот факт, что за участками в край едут люди со всей страны, что доказывает актуальность проекта и говорит о том, что одна из главных его задач, а именно увеличение населения в дальневосточных регионах, решается успешно.
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