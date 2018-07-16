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«Барселоне» предложили Погба, клуб интереса не проявил
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«Барселоне» предложили Погба, клуб интереса не проявил 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Барселона» отказалась от предложения приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Bleacher Report.
По информации источника, агент 25-летнего француза Мино Райола сообщил техническому директору «Барселоны» Эрику Абидалю о том, что для приобретения Погба будет достаточно 150 миллионов евро.
Однако каталонцы не проявили заинтересованности: посчитав, что Погба не подходит под стиль команды. В клубе ищут игрока, который «лучше обращается с мячом».
Отметим, что Погба не прочь уйти из «Манчестер Юнайтед», где не всегда находит взаимопонимание с главным тренером Жозе Моуринью.
Накануне полузащитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Всего в шести матчах на чемпионате мира в России Погба забил один гол — в финальном матче с Хорватией (4:2).
Добавим, что в 2016 году «Манчестер Юнайтед» приобрел Погба у «Ювентуса» за 89,3 миллиона фунтов.
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