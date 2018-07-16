Жителя Ростовской области заставили замазать татуировку в виде нацистской свастики 

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В Новочеркасске железнодорожный вокзал затопило после мощного ливня

Долгожданный дождь: синоптики обещают в Ростове снижение температуры

«Не надо, Оля!»: ростовчанка с разбегу прыгнула с крыши дома