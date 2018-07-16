Жителя Ростовской области заставили замазать татуировку в виде нацистской свастики 

Нарушителю пришлось «перекрыть» тату другим изображением
В отношении жителя Пролетарска возбудили уголовное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Дмитрий (имя изменено — прим. ред.) набил у себя на предплечье татуировку в виде одного из нацистских символов. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области. — Мужчине отправили предупреждение об административной ответственности, если тот не устранит нарушение и не предоставит судебному приставу сведения об исполнении решения суда, — уточнили в пресс-службе ФССП России по Ростовской области. В результате Дмитрий перекрыл злосчастную тату другим изображением. Ранее 161.ru писал о том, что жителя Ростова оштрафовали за тату на шее в виде свастики. Молодой человек опубликовал фото с новой татуировкой на своей странице в социальной сети «Вконтакте».