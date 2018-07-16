Ещё
Жителя Ростовской области заставили замазать татуировку в виде нацистской свастики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Ростовской области заставили замазать татуировку в виде нацистской свастики 

161.ru 41 минуту назад
Фото: 161.ru
Нарушителю пришлось «перекрыть» тату другим изображением
В отношении жителя Пролетарска возбудили уголовное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Дмитрий (имя изменено — прим. ред.) набил у себя на предплечье татуировку в виде одного из нацистских символов. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области. — Мужчине отправили предупреждение об административной ответственности, если тот не устранит нарушение и не предоставит судебному приставу сведения об исполнении решения суда, — уточнили в пресс-службе ФССП России по Ростовской области. В результате Дмитрий перекрыл злосчастную тату другим изображением. Ранее 161.ru писал о том, что жителя Ростова оштрафовали за тату на шее в виде свастики. Молодой человек опубликовал фото с новой татуировкой на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
161.ru: последние новости
В Новочеркасске железнодорожный вокзал затопило после мощного ливня Долгожданный дождь: синоптики обещают в Ростове снижение температуры «Не надо, Оля!»: ростовчанка с разбегу прыгнула с крыши дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина216
Крым парализовало200
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Франция закрывает торгпредство в России48
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым47
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение