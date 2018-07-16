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Российские приставы заставили должника перебить нацистскую татуировку
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Российские приставы заставили должника перебить нацистскую татуировку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Ростовской области должник по требованию пристава-исполнителя заретушировал на руке татуировку с нацистской символикой. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
«Согласно судебному акту, должник в присутствии посторонних граждан демонстрировал нацистскую символику в виде татуировки на предплечье», — говорится в сообщении.
Таким образом, действия мужчины подпадали под часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения»).
Постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя было направлено должнику. «Установлено, что должник решение суда исполнил путем ретуширования на руке татуировки в виде нацистской символики», — отмечают в УФССП.
12 июля стало известно, что житель Великого Новгорода, задолжавший более 330 тысяч рублей алиментов, пытался спрятать свою машину во дворе отдела ФССП, рассчитывая, что там ее искать не будут.
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