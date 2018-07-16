Более пятидесяти семей получили земельные участки на территории Выборга и района

По сообщению пресс-службы администрации Выборгского района, в течение первого полугодия 2018 года прошло семь заседаний комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства.

Заявителям были предложены земельные участки на территории нескольких муниципальных образований Выборгского района: «Селезневское сельское поселение», «Гончаровское сельское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Полянское сельское поселение», «Приморское городское поселение», «Первомайское сельское поселение», «Рощинское городское поселение», «Светогорское городское поселение» и город Выборг

В результате получено 57 письменных согласий на предложенные земельные участки, 24 из них — от многодетных семей.