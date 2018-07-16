Команда Китая прибыла в Абакан на международный конкурс «Военное ралли-2018»

Военнослужащие Центрального военного округа гостеприимно встретили китайских гостей, а сотрудники ВАИ и ДПС сопроводили колонны до места назначения.

Команда Китая прибыла на станцию разгрузки в город Абакан для участия в международном конкурсе «Венное ралли-2018».

Сегодня ранним утром в 4 часа 30 минут местного времени 13 военных автомобилей «Богатырь» EQ2150, которым предстоит преодолеть сотни километров бездорожья, съехали с железнодорожных платформ и совершили 400-километровый марш в город Кызыл . Военнослужащие Центрального военного округа гостеприимно встретили участников конкурса, а сотрудники ВАИ и ДПС сопроводили колонны до места назначения.

Военнослужащим команды Китая до начала конкурса предстоит проверить техническое состояние машин и подготовить их к жарким условиям эксплуатации.