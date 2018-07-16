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Команда Китая прибыла в Абакан на международный конкурс «Военное ралли-2018»
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Команда Китая прибыла в Абакан на международный конкурс «Военное ралли-2018» 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие Центрального военного округа гостеприимно встретили китайских гостей, а сотрудники ВАИ и ДПС сопроводили колонны до места назначения.
Команда Китая прибыла на станцию разгрузки в город Абакан для участия в международном конкурсе «Венное ралли-2018».
Сегодня ранним утром в 4 часа 30 минут местного времени 13 военных автомобилей «Богатырь» EQ2150, которым предстоит преодолеть сотни километров бездорожья, съехали с железнодорожных платформ и совершили 400-километровый марш в город Кызыл. Военнослужащие Центрального военного округа гостеприимно встретили участников конкурса, а сотрудники ВАИ и ДПС сопроводили колонны до места назначения.
Военнослужащим команды Китая до начала конкурса предстоит проверить техническое состояние машин и подготовить их к жарким условиям эксплуатации.
Соревнования конкурса «Военное ралли-2018» в рамках Армейских международных игр пройдет с 29 июля по 4 августа на горном полигоне Кара-Хаак. В соревновании примут участие команды стран Египта, Китая и Узбекистана.
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