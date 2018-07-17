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Госдума планирует принять проект о расширении списка орфанных заболеваний до конца сессии
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Госдума планирует принять проект о расширении списка орфанных заболеваний до конца сессии 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума планирует принять внесенный Матвиенко проект о расширении списка орфанных заболеваний до конца сессии. Об этом сообщил во вторник журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.
"Мы сейчас при формировании повестки включим его в приоритетные законопроекты и постараемся рассмотреть тоже до 26 июля", — заверил он.
Дополнение списка орфанных заболеваний
13 июля на пленарном заседании Совет Федерации принял решение от имени всей палаты внести в Госдуму законопроект о закупке дорогостоящих лекарств для лечения орфанных заболеваний за счет федерального бюджета для регионов. Также документом предлагается расширить перечень заболеваний, препараты для лечения которых закупаются за счет бюджета. Кроме того, законопроект позволит передавать невостребованные лекарства из региона в регион без лишних бюрократических проволочек.
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