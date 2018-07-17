Госдума планирует принять проект о расширении списка орфанных заболеваний до конца сессии

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Госдума планирует принять внесенный Матвиенко проект о расширении списка орфанных заболеваний до конца сессии. Об этом сообщил во вторник журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

"Мы сейчас при формировании повестки включим его в приоритетные законопроекты и постараемся рассмотреть тоже до 26 июля", — заверил он.

Дополнение списка орфанных заболеваний