Конкурс АрМИ-2018 «Открытая вода»

Владимирской области. Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа в городе Муроме

«Открытая вода» — соревнование понтонно-мостовых частей по преодолению преград. В программу конкурса входит инженерная разведка, переход через противотанковые рвы, переправа танковых, минометных частей и автомобилей.

Команду составляют: руководитель, капитан, 72 человека понтонной роты, 5 человек инженерно-сапёрного отделения, экипажи паромно-мостовых машин (8 человек), экипажи плавающих транспортёров (6 человек), 2 человека экипажа путепрокладчика, 2 тренера, 3 человека персонала по обеспечению, 2 человека техперсонала.