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Конкурс АрМИ-2018 «Открытая вода»
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Конкурс АрМИ-2018 «Открытая вода» 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа в городе Муроме Владимирской области.
«Открытая вода» — соревнование понтонно-мостовых частей по преодолению преград. В программу конкурса входит инженерная разведка, переход через противотанковые рвы, переправа танковых, минометных частей и автомобилей.
Команду составляют: руководитель, капитан, 72 человека понтонной роты, 5 человек инженерно-сапёрного отделения, экипажи паромно-мостовых машин (8 человек), экипажи плавающих транспортёров (6 человек), 2 человека экипажа путепрокладчика, 2 тренера, 3 человека персонала по обеспечению, 2 человека техперсонала.
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