АСОП внедрят на всей территории Нижегородской области с 1 января 2019 года

Автоматическая система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в обязательном порядке будет внедрена на всей территории Нижегородской области с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов по итогам заведения профильного комитета регионального законодательного собрания 16 июля.

«До 1 января будет вестись подготовка. В настоящее время идет документальная работа в соответствии с дорожной картой. На данный момент мы получили ряд замечаний и предложений от девяти организаций и перевозчиков, которые претендуют на дальнейшую реализацию АСОП. Часть из них мы приняли, сейчас корректируется соответствующее постановление правительства, которое будет вынесено на согласование до 1 сентября текущего года. Работа идет в графике», — сказал Власов.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков в свою очередь сообщил, что в ближайшее время будет проведено совещание с главами местного самоуправления по данному вопросу.

«Система АСОП позволит более качественно вычислять выпадающие доходы от осуществления перевозок льготных категорий граждан. Сейчас перевозчики предъявляют дополнительные требования, но это ожидаемый и регулируемый процесс», — отметил Солдатенков.

Напомним, для школьников из рабочих поселков предложено ввести бесплатный проезд в общественном транспорте.