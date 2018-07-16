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АСОП внедрят на всей территории Нижегородской области с 1 января 2019 года
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АСОП внедрят на всей территории Нижегородской области с 1 января 2019 года 

В городе N 45 минут назад
Фото: В городе N
Автоматическая система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в обязательном порядке будет внедрена на всей территории Нижегородской области с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов по итогам заведения профильного комитета регионального законодательного собрания 16 июля.
«До 1 января будет вестись подготовка. В настоящее время идет документальная работа в соответствии с дорожной картой. На данный момент мы получили ряд замечаний и предложений от девяти организаций и перевозчиков, которые претендуют на дальнейшую реализацию АСОП. Часть из них мы приняли, сейчас корректируется соответствующее постановление правительства, которое будет вынесено на согласование до 1 сентября текущего года. Работа идет в графике», — сказал Власов.
Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков в свою очередь сообщил, что в ближайшее время будет проведено совещание с главами местного самоуправления по данному вопросу.
«Система АСОП позволит более качественно вычислять выпадающие доходы от осуществления перевозок льготных категорий граждан. Сейчас перевозчики предъявляют дополнительные требования, но это ожидаемый и регулируемый процесс», — отметил Солдатенков.
Напомним, для школьников из рабочих поселков предложено ввести бесплатный проезд в общественном транспорте.
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