В Ливии восемь нелегальных эмигрантов погибли от удушья в грузовике

В грузовике, представляющем собой холодильник для перевозки продуктов, нашли около 100 нелегальных мигрантов. Сообщается, что вместе с людьми там также перевозили канистры с бензином. Восемь человек, находившихся в закрытом грузовом автомобиле, погибли от удушья, из них шестеро — дети.