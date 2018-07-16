Ещё
В Ливии восемь нелегальных эмигрантов погибли от удушья в грузовике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США

В Ливии восемь нелегальных эмигрантов погибли от удушья в грузовике 

Пятый канал 34 минуты назад
Фото: Пятый канал
В грузовике, представляющем собой холодильник для перевозки продуктов, нашли около 100 нелегальных мигрантов. Сообщается, что вместе с людьми там также перевозили канистры с бензином. Восемь человек, находившихся в закрытом грузовом автомобиле, погибли от удушья, из них шестеро — дети.
Информация о грузовике, следующем к городу Заура, поступила в управление безопасности города в понедельник утром. Оперативная группа выехала за ним и остановила. Около 90 человек удалось спасти. Все они доставлены в больницу города Зуара в тяжелом состоянии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление безопасности города Заур, нелегальные мигранты являются гражданами арабских и африканских стран, а также Пакистана и Бангладеш. Ранее пятый канал сообщал о том, как в Техасе был обнаружен грузовик с мертвыми мигрантами.
Пятый канал: последние новости
«Вот этот торс»: 62-летний юморист Ефим Шифрин стал бодибилдером Париж закрывает свое торгпредство в Москве Бороться за «Чику» не собирается. Обвиненный в плагиате Ревва не явился в суд
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парализованный Крым и другие события дня
В России оценили неожиданное решение Франции
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение