В Ливии восемь нелегальных эмигрантов погибли от удушья в грузовике 

В грузовике, представляющем собой холодильник для перевозки продуктов, нашли около 100 нелегальных мигрантов. Сообщается, что вместе с людьми там также перевозили канистры с бензином. Восемь человек, находившихся в закрытом грузовом автомобиле, погибли от удушья, из них шестеро — дети.
Информация о грузовике, следующем к городу Заура, поступила в управление безопасности города в понедельник утром. Оперативная группа выехала за ним и остановила. Около 90 человек удалось спасти. Все они доставлены в больницу города Зуара в тяжелом состоянии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление безопасности города Заур, нелегальные мигранты являются гражданами арабских и африканских стран, а также Пакистана и Бангладеш. Ранее пятый канал сообщал о том, как в Техасе был обнаружен грузовик с мертвыми мигрантами.