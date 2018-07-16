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В Ливии восемь мигрантов задохнулись в грузовике
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В Ливии восемь мигрантов задохнулись в грузовике 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Восемь нелегальных мигрантов погибли, около 90 пострадали от удушья в грузовике на севере Ливии, сообщается в заявлении управления безопасности города Зуара, опубликованном в Twitter.
Как сообщается, утром в понедельник в управление поступила информация о подозрительном большом грузовике к востоку от города Зуара на севере Ливии. Команда сил безопасности последовала за грузовиком, остановила и проинспектировала его. Внутри находились около 100 нелегальных мигрантов.
"Около 100 нелегальных мигрантов пострадали от нехватки кислорода в результате присутствия канистр с бензином и долгого нахождения внутри закрытого грузовика, который представляет собой холодильник для перевозки рыбы и мяса. Восемь человек пострадали от удушья и позднее умерли, в том числе шестеро детей, одна женщина и молодой человек", — говорится в заявлении.
Также сообщается, что удалось спасти примерно 90 человек, которые находились в тяжелом состоянии. Они были доставлены в больницу города Зуара.
Управление добавляет, что нелегальные мигранты являются гражданами арабских и африканских стран, а также Пакистана и Бангладеш.
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